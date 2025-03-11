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08:45, 11 марта 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о наступлении российских войск на купянском направлении

Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко: ВС РФ продвинулись в сторону Кондрашовки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись в сторону Кондрашовки и Малой Шапковки. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России рассказал в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«За последние пару суток нашим войскам удалось продвинуться примерно на 300 метров в направлении Кондрашовки. Также после уничтожения двух опорных пунктов ВС РФ продвинулись в направлении Малой Шапковки», — заявил экс-военный.

Он добавил, что российским войскам удалось перерезать важный для логистики Вооруженных сил Украины участок трассы Голубовка — Кондрашовка.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска продвинулись у Новолюбовки и Ивановки. Кроме того, по его словам, они взяли под огневой контроль позиции украинских военных у административной границы ЛНР.

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