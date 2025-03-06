Российские войска продвинулись у административной границы ЛНР

Марочко: ВС России взяли под огневой контроль позиции ВСУ на границе ЛНР

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись у Новолюбовки и Ивановки и взяли под огневой контроль позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у административной границы Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в Telegram рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«[В ходе] операции на западе Новолюбовки и северо-западнее Ивановки под огневой контроль взяты позиции украинских боевиков, расположенные на полуторакилометровом участке административной границы ЛНР», — заявил экс-военный.

Он отметил, что в попытках замедлить российское наступление ВСУ увеличили интенсивность обстрелов и частоту применения беспилотников.

Ранее Марочко рассказал о продвижении российских войск в Харьковской области. По его словам, Российская армия увеличила подконтрольную территорию двуреченского плацдарма в районах населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное.

