Российские военные продвинулись в Харьковской области

Марочко: ВС РФ увеличили подконтрольную территорию двуреченского плацдарма

Вооруженные силы (ВС) РФ продвинулись на ряде участков в Харьковской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, они увеличили подконтрольную территорию двуреченского плацдарма в районах населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное.

Ширина линии боевого соприкосновения на этом участке составляет более 10 километров.

Ранее российские военные нанесли массированные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и инфраструктуре в Харьковской области.