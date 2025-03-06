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06:27, 6 марта 2025Бывший СССР

Российские военные продвинулись в Харьковской области

Марочко: ВС РФ увеличили подконтрольную территорию двуреченского плацдарма
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы (ВС) РФ продвинулись на ряде участков в Харьковской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, они увеличили подконтрольную территорию двуреченского плацдарма в районах населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное.

Ширина линии боевого соприкосновения на этом участке составляет более 10 километров.

Ранее российские военные нанесли массированные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и инфраструктуре в Харьковской области.

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