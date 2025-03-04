ВС России нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Харьковской области

ВС России поразили объекты ВСУ и инфраструктуру ВСУ в Харьковской области

Российские военные нанесли массированные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и инфраструктуре в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«В Харькове были взрывы в Индустриальном районе и на Салтовке», — передает канал слова местного жителя. По его словам, удары были нанесены и в области по населенным пунктам Дергачи, Липцы и Купянск.

Удары, как сообщил житель, наносились большей частью с помощью беспилотников типа «Герань».

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России уничтожили артиллерийский расчет украинских войск и склад боеприпасов в районе населенного пункта Дорошовка Харьковской области.