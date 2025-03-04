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08:21, 4 марта 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали об уничтожении артиллерийского расчета ВСУ в районе Дорошовки

Марочко: ВС России уничтожили артиллерийский расчет и склад боеприпасов ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили артиллерийский расчет украинских войск и склад боеприпасов в районе населенного пункта Дорошовка Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В ходе контроля оперативно-тактической обстановки в районе населенного пункта Западное выявлена САУ украинских боевиков южнее Дорошовки, в которую осуществлялась загрузка БК с замаскированного пункта боепитания», — написал Марочко.

По его словам, по цели был нанесен комбинированный удар, в результате которого САУ, ее экипаж и склад боеприпасов были уничтожены.

Ранее Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) окапываются у Кременной, а также пытаются выстроить эшелонированную оборону. Он отметил, что таким образом ВСУ планируют создать условия для длительных боевых действий.

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