Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:09, 2 марта 2025Бывший СССР

В ЛНР заявили об укреплении обороны ВСУ под Кременной

Военный эксперт Марочко: ВСУ окапываются у Кременной
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) окапываются у Кременной, а также пытаются выстроить эшелонированную оборону. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Окапывание противника у Кременной — это не что иное, как подготовка украинскими боевиками эшелонированной обороны, поскольку передовые порядки очень часто теряют свои позиции и для того, чтобы было куда отступать, они как раз и делают новые позиции», — рассказал Марочко.

Военный эксперт отметил, что таким образом ВСУ планируют создать условия для длительных боевых действий. Марочко подчеркнул, что на руку украинским военным играет песчаный грунт вокруг Кременной.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ возводят новые фортификации у страусиной фермы в Ямполе на лиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Выборы в Абхазии завершились победой Гунбы. На один из избирательных участков напали, инцидент назвали политическим террором

      Госдеп ускорил поставки оружия Израилю на несколько миллиардов долларов

      В ЛНР заявили об укреплении обороны ВСУ под Кременной

      Мишин оценил влияние международного отстранения на российское фигурное катание

      Россиянам стали реже одобрять микрозаймы

      Крупный пожар произошел в Подмосковье

      В США призвали Зеленского изменить свои взгляды

      В Британии заявили о победе Путина в ссоре Трампа и Зеленского

      Военкор назвал причину недоумения Зеленского в разговоре с переводчиком

      В Британии подняли вопрос об отправке миротворцев ЕС на Украину в случае прекращения огня

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше