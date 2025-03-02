В ЛНР заявили об укреплении обороны ВСУ под Кременной

Военный эксперт Марочко: ВСУ окапываются у Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) окапываются у Кременной, а также пытаются выстроить эшелонированную оборону. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Окапывание противника у Кременной — это не что иное, как подготовка украинскими боевиками эшелонированной обороны, поскольку передовые порядки очень часто теряют свои позиции и для того, чтобы было куда отступать, они как раз и делают новые позиции», — рассказал Марочко.

Военный эксперт отметил, что таким образом ВСУ планируют создать условия для длительных боевых действий. Марочко подчеркнул, что на руку украинским военным играет песчаный грунт вокруг Кременной.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ возводят новые фортификации у страусиной фермы в Ямполе на лиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).