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08:26, 28 февраля 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о попытках ВСУ использовать для обороны страусиную ферму

Марочко: ВСУ возводят новые фортификации у страусиной фермы в Ямполе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят новые фортификации у страусиной фермы в Ямполе на лиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

«Выявлены новые фортификационные сооружения украинских боевиков в районе страусиной фермы в Ямполе. Следует отметить, что инженерные работы ведутся в большей степени вручную», — сообщил военный эксперт.

Марочко сообщил о попытках ВСУ по укреплению обороны юго-восточнее населенного пункта Торское на лиманском направлении в ДНР. Подполковник НМ ЛНР рассказал, что украинские военные используют танковые мины и подлежащие утилизации боеприпасы для подрыва промерзшего грунта и оборудования укреплений.

Ранее Марочко назвал оставшееся расстояние до выхода на границы ЛНР. Эксперт рассказал о продвижении ВС России вдоль реки Северский Донец к северу от Белогоровки.

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