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12:59, 11 марта 2025Экономика

В Москве рассказали об обстановке после атаки БПЛА

Заммэра Бирюков: В Москве восстановят поврежденный в результате атаки БПЛА дом
Александра Качан (Редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве восстановят дом, который пострадал во время атаки БПЛА. Об обстановке в столице после происшествия рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает «Москва24».

По словам чиновника, на улице Домодедовская, 27 был сбит беспилотник. Его осколки незначительно повредили кровью и остекление здания. Сейчас обстановка в городе остается спокойной, на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб.

Уточняется, что пострадавших нет. Затруднений в движении транспорта у места происшествия не наблюдается, все улицы остаются доступными для горожан.

Ранее сообщалось о нарушении работы всех подмосковных аэропортов из-за массовой атаки БПЛА. Сотни рейсов задерживаются на вылет, а некоторые лайнеры, следовавшие в столицу, были вынуждены сесть на запасных аэродромах.

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