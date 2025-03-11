Атаковавшие Подмосковье БПЛА ВСУ нарушили работу аэропортов

Атаковавшие Россию беспилотники нарушили работу всех подмосковных аэропортов. Авиагавани на несколько часов вводили план «Ковер», после чего вернулись к штатной работе. Однако это сильно повлияло на расписание: теперь сотни рейсов задерживаются на вылет, а некоторые лайнеры, следовавшие в Москву, были вынуждены для обеспечения безопасности сесть на запасных аэродромах. Какие трудности ждут путешественников и что происходит в авиагаванях — в материале «Ленты.ру».

Задержки достигают девяти часов

Из-за вводившихся временных ограничений в аэропортах Подмосковья многие рейсы задерживаются на вылет вплоть до 9 часов. Согласно данным «Яндекс. Расписания», больше всего задержек во Внуково: до 14:00 почти все рейсы, вылетающие оттуда, идут позже расписания. Немного лучше ситуация обстоит в Домодедово и Шереметьево, а вот в Жуковском все по графику по данным на 11:16 мск.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Известно, что из Внуково на девять часов задерживается вылет в Тбилиси авиакомпании «Азимут», а рейс Nesma в Хургаду перенесен на пять часов. Борт Flydubai в Дубай вылетит на шесть часов позже. Среди задержанных также значатся рейсы в Минводы, Сочи, Ташкент, Батуми, Стамбул и на множество других направлений.

Более того, атака беспилотников повлияла на самолеты, летящие в московские авиагавани. После введения плана «Ковер», борты, находившиеся в пути, садились в других городах. Так, некоторые из них ушли на запасные аэродромы в Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Саратове, Уфе и Сыктывкаре. Летевший из Стамбула во Внуково Turkish Airlines сел в Вильнюсе, а «Победа», следовавшая из Ташкента, ушла в Ярославль. Пассажиров обещали доставить в столицу в ближайшее время.

В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли»: 26 самолетов, следовавших в Домодедово, 18 самолетов, совершавших рейсы во Внуково, 2 самолета, следовавших в Жуковский

Росавиация

В Шереметьево задерживаются на несколько часов вылеты Air Serbia в Белград, SU 1152 в Сочи, «Армянских авиалиний» в Ереван, «Аэрофлота» в Екатеринбург, Стамбул, Дубай, Самару, а также рейсы других авиакомпаний во Владикавказ, Калининград, Махачкалу, Тюмень, Нижнекамск, Касабланку, Чебоксары, Пермь, Санкт-Петербург, Оренбург. В Домодедово ждут разрешения на отправку S7 в Анталью и Сочи, «Уральские авиалинии» в Дубай, Шарм-эль-Шейх и Калининград.

В связи с ранее введенными временными ограничениями на выпуск и прием воздушных судов в аэропорту Шереметьево, некоторые рейсы задерживаются или перенаправляются на запасные аэродромы. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров

Пресс-служба Шереметьево

Пассажиры часами сидят в самолетах

Пассажиры не получали рассылку о задержке рейсов, поэтому прибывали в авиагавани заранее. В результате многие даже успели попасть на борт, однако там они и застряли. Члены экипажа включали кондиционеры в салоне и предлагали путешественникам напитки на выбор: вода, горячие напитки, газировка. Аналогичная ситуация в аэропортах других городов с рейсами, вылетающими в столицу.

Скоро будет три часа, как я сижу в аэропорту. Задержаны абсолютно все рейсы, и странно, что в другие города тоже. В екатеринбургском аэропорту начинает скапливаться народ, здесь становится тесно. Уведомлений о том, что рейсы задерживаются, заранее никто не получил

Оксана москвичка

Какие еще проблемы ждут пассажиров

Атака БПЛА повлияла на работу аэроэкспрессов. Упавший беспилотник повредил инфраструктуру РЖД на станции Домодедово. Все поезда в обе стороны следуют с увеличенными интервалами. Пострадавших в результате случившегося нет, железнодорожники принимают меры, чтобы составы вернулись к прежнему расписанию.