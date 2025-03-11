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16:42, 11 марта 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского многочасовые переговоры Украины и США описали двумя словами

Ермак по итогам переговоров Украины и США заявил, что работа сторон продолжается
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Saul Loeb / Reuters

Совместная работа представителей Киева и Вашингтона продолжается. Об этом заявил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак в Telegram, комментируя итоги многочасовых переговоров делегаций по урегулированию украинского конфликта.

«Работа продолжается», — написал Ермак. Подробностями переговоров глава ОП Украины делиться не стал.

Днем 11 марта в Саудовской Аравии начались переговоры делегаций Киева и Вашингтона. Кроме Ермака, украинскую сторону на встрече представляют глава МИД страны Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

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