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18:29, 11 марта 2025Россия

В правительстве России назвали недопустимый вопрос от работодателей женщинам

Голикова назвала недопустимым вопрос о планах женщин на детей при найме
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Зампред правительства России Татьяна Голикова назвала недопустимыми ситуации, когда работодатели при найме задают женщинам вопросы об их планах на детей. Об этом вице-премьер заявила на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики, пишет ТАСС.

Голикова подчеркнула, что вопрос о том, не собирается ли женщина в ближайшее время заводить детей, задают практически все кадровые службы. «Это недопустимая ситуация», — заявила она.

По словам вице-премьера, такие требования мешают российским властям влиять на «просемейные установки».

Ранее в Госдуме заявили, что законопроект о праве россиянок на декретный отпуск с момента постановки на учет в женской консультации приведет к ущемлению их прав. По мнению председателя комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, на женщин может усилиться давление и они, в том числе, не смогут сделать аборт без осуждения со стороны.

ЖЗЛ
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