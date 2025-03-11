В правительстве России назвали недопустимый вопрос от работодателей женщинам

Зампред правительства России Татьяна Голикова назвала недопустимыми ситуации, когда работодатели при найме задают женщинам вопросы об их планах на детей. Об этом вице-премьер заявила на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики, пишет ТАСС.
Голикова подчеркнула, что вопрос о том, не собирается ли женщина в ближайшее время заводить детей, задают практически все кадровые службы. «Это недопустимая ситуация», — заявила она.
По словам вице-премьера, такие требования мешают российским властям влиять на «просемейные установки».
Ранее в Госдуме заявили, что законопроект о праве россиянок на декретный отпуск с момента постановки на учет в женской консультации приведет к ущемлению их прав. По мнению председателя комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, на женщин может усилиться давление и они, в том числе, не смогут сделать аборт без осуждения со стороны.