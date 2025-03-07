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16:26, 7 марта 2025Россия

В Госдуме назвали ущемлением прав женщин идею о продлении декретного отпуска

Депутат Останина раскритиковала идею об увеличении декретного отпуска
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Anastasiia Chepinska / Unsplash

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина считает, что законопроект, которым предлагается разрешить женщинам уходить в декретный отпуск сразу после постановки на учет в женской консультации приведет только к ущемлению прав женщин. Об этом политик рассказала сайту «Страсти».

«Она [дискриминация женщин] уже и так есть, потому что работодатель предпочтение отдаст молодому человеку, потому что, как правило, (...) предпочитают это [уходить в декретный отпуск] делать мамы», — пояснила Останина.

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Кроме того, депутат убеждена, что у законопроекта есть и «подводные камни» — давление на женщин усилится, и они, например, не смогут сделать аборт без осуждения со стороны.

«И вот девушка, например, в отпуск ушла, потом вдруг поняла, что не воспитает, и на сроке восемь недель решила сделать аборт. Потом будут приравнивать это к убийству, раз мы начинаем уже выплачивать социальные выплаты, декретные пособия», — допустила политик. Останина подчеркнула, что не станет поддерживать этот законопроект.

Ранее депутат Виталий Милонов назвал эту идею хорошей, однако указал и на несколько ее недостатков. В частности, он также указал на то, что работодатели будут неохотно принимать женщин, планирующих беременность, из-за возможных убытков.

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