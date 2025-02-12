В Госдуме высказались об обратном эффекте идеи продлить оплачиваемый декретный отпуск

Депутат Милонов: Продление оплачиваемого декрета может иметь обратный эффект

Продление оплачиваемого декретного отпуска до трех лет может иметь обратный эффект, предупредил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Об идее он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее о том, что в нижней палате обсуждается данный вопрос, сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросы отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее мнению, такая мера побудит очень много женщин в этот период родить еще одного ребенка.

«Идея, безусловно, очень хорошая, но мы не понимаем, во-первых, кто будет компенсировать серьезные выпадающие доходы у предприятий, учитывая не самую простую экономическую ситуацию, и не станет ли это иметь обратный эффект в виде того, что предприятия будут крайне неохотно связываться с девушками, которые планируют беременность, потому что это обернется им длительным оплачиванием отпуска по уходу за ребенком. Я думаю, что этот вопрос нужно дополнительно обсудить и все-таки приступать к его рассмотрению после цифр, которые мы получим», — поделился депутат.

Ранее стало известно, что российским студенткам на очной форме обучения повысят декретные до 74,9-235,4 тысячи рублей в зависимости от региона.

До этого сообщалось, что пособие по беременностям и родам в некоторых случаях может превысить миллион рублей.

