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02:42, 12 февраля 2025Россия

В Госдуме поддержали идею продлить оплачиваемый декретный отпуск

В Госдуме поддержали идею продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросы отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала идею продлить оплачиваемый декретный отпуск. Ее слова приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что вопрос повышения рождаемости нельзя решить разовыми денежными выплатами. Поэтому было предложено увеличить оплачиваемый период декретного отпуска с полутора до трех лет.

Ранее стало известно, что российским студенткам на очной форме обучения повысят декретные на 74,9–235,4 тысячи рублей в зависимости от региона.

До этого сообщалось, что пособие по беременностям и родам может превысить миллион рублей в некоторых случаях.

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