В райдере звезды КВН нашли гречку и большое белое махровое полотенце

Ura.ru: В райдере актера Стаса Ярушина нашли гречневую кашу и махровое полотенце

В райдере телеведущего и актера Стаса Ярушина наши гречневую кашу, перелет бизнес-классом и безалкогольное пиво. Об этом стало известно изданию Ura.ru.

Как следует из райдера, который есть в распоряжении СМИ, звезда КВН предпочитает летать бизнес-классом авиакомпании «Аэрофлот», передвигаться по городу на автомобиле класса S или E и жить в четырех- или пятизвездочных отелях в номерах категории люкс или полулюкс.

Отмечается, что в гримерке должно быть большое белое махровое полотенце, 10 бутылок воды без газа и безалкогольное пиво. За час до концерта артисту необходимо подать гречневую кашу и горячий стейк из семги, но допустимы и другие виды рыбы.

Ранее стало известно, что в райдере звезды «Вечернего Урганта» Аллы Михеевой были найдены коньяк и белые тапки. При этом уточнялось, что выступление телеведущей на корпоративе стоит 750 тысяч рублей.