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19:06, 11 марта 2025Интернет и СМИ

В райдере звезды КВН нашли гречку и большое белое махровое полотенце

Ura.ru: В райдере актера Стаса Ярушина нашли гречневую кашу и махровое полотенце
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Стас Ярушин

Стас Ярушин. Фото: Стас Ярушин / РИА Новости

В райдере телеведущего и актера Стаса Ярушина наши гречневую кашу, перелет бизнес-классом и безалкогольное пиво. Об этом стало известно изданию Ura.ru.

Как следует из райдера, который есть в распоряжении СМИ, звезда КВН предпочитает летать бизнес-классом авиакомпании «Аэрофлот», передвигаться по городу на автомобиле класса S или E и жить в четырех- или пятизвездочных отелях в номерах категории люкс или полулюкс.

Отмечается, что в гримерке должно быть большое белое махровое полотенце, 10 бутылок воды без газа и безалкогольное пиво. За час до концерта артисту необходимо подать гречневую кашу и горячий стейк из семги, но допустимы и другие виды рыбы.

Ранее стало известно, что в райдере звезды «Вечернего Урганта» Аллы Михеевой были найдены коньяк и белые тапки. При этом уточнялось, что выступление телеведущей на корпоративе стоит 750 тысяч рублей.

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