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17:29, 11 марта 2025Силовые структуры

В России осудили участника запрещенного террористического батальона «Айдар»

В ДНР суд приговорил к 12 годам колонии участника запрещенного батальона «Айдар»
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) суд приговорил к 12 годам колонии Олега Догу, участника запрещенного террористического батальона «Айдар» (батальон признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Подсудимый признан виновным по статье 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») УК РФ.

Как установил суд, 28 июня 2024 года Дога вступил в террористическую организацию 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар». Находясь в период с июня по август в населенных пунктах ДНР Константиновка и Ивановское, в составе батальона совершал обстрелы территории Луганской Народной Республики (ЛНР). 4 августа был задержан российскими военнослужащими.

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что участника запрещенного батальона «Айдар» осудят в ЛНР за госизмену.

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