В России сделали заявление о террористической сущности Киева

Небензя: Киев атакой БПЛА на РФ показал генсеку ОБСЕ террористическую сущность

Массированная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России в ночь на 11 марта показала террористическую сущность Киева находящемуся в Москве с визитом генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Это удивительным образом совпало с визитом в Москву генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Видимо, киевский режим решил продемонстрировать ему свою истинную террористическую сущность», — отметил Небензя.

Постпред России при ООН добавил, что целью дронов ВСУ были гражданские объекты. Он также подчеркнул, что Москва, в отличие от Киева, не обстреливает жилые кварталы или социальные учреждения.

В ночь на вторник, 11 марта, беспилотники ВСУ атаковали территорию России. По информации Минобороны РФ, для самой массированной атаки БПЛА украинские военные использовали 343 дрона.