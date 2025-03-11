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20:59, 11 марта 2025Бывший СССР

В России сделали заявление о террористической сущности Киева

Небензя: Киев атакой БПЛА на РФ показал генсеку ОБСЕ террористическую сущность
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Нэнси Сисель / РИА Новости

Массированная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России в ночь на 11 марта показала террористическую сущность Киева находящемуся в Москве с визитом генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Это удивительным образом совпало с визитом в Москву генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Видимо, киевский режим решил продемонстрировать ему свою истинную террористическую сущность», — отметил Небензя.

Постпред России при ООН добавил, что целью дронов ВСУ были гражданские объекты. Он также подчеркнул, что Москва, в отличие от Киева, не обстреливает жилые кварталы или социальные учреждения.

В ночь на вторник, 11 марта, беспилотники ВСУ атаковали территорию России. По информации Минобороны РФ, для самой массированной атаки БПЛА украинские военные использовали 343 дрона.

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