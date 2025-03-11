Общественник Солдатов призвал запретить продажу фаллоимитаторов на маркетплейсах

В России захотели запретить продажу фаллоимитаторов на маркетплейсах. С такой инициативой выступил Директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов в беседе с «Абзацем».

Собеседник издания призвал запретить продажу фаллоимитаторов и других аксессуаров для взрослых на маркетплейсах, поскольку доступность таких товаров развращает женщин и мешает построению семей.

«Нужно не просто ограничить продажу таких аксессуаров, но полностью ее ликвидировать, а за продажу их несовершеннолетним ввести уголовную ответственность. Легкая доступность подобных "игрушек" развращает девушек. Вместо вступления в здоровые брачные отношения они применяют некий искусственный суррогат. Это тупик. В здоровой семье все хорошо и без таких "костылей"», — подчеркнул Солдатов.

По мнению общественника, именно из-за развращенности молодых супругов более 70 процентов браков заканчиваются разводами.

В феврале женщина избила бывшего мужа фаллоимитатором.