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19:19, 11 марта 2025Ценности

В России захотели запретить продажу фаллоимитаторов

Общественник Солдатов призвал запретить продажу фаллоимитаторов на маркетплейсах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

В России захотели запретить продажу фаллоимитаторов на маркетплейсах. С такой инициативой выступил Директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов в беседе с «Абзацем».

Собеседник издания призвал запретить продажу фаллоимитаторов и других аксессуаров для взрослых на маркетплейсах, поскольку доступность таких товаров развращает женщин и мешает построению семей.

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«Нужно не просто ограничить продажу таких аксессуаров, но полностью ее ликвидировать, а за продажу их несовершеннолетним ввести уголовную ответственность. Легкая доступность подобных "игрушек" развращает девушек. Вместо вступления в здоровые брачные отношения они применяют некий искусственный суррогат. Это тупик. В здоровой семье все хорошо и без таких "костылей"», — подчеркнул Солдатов.

По мнению общественника, именно из-за развращенности молодых супругов более 70 процентов браков заканчиваются разводами.

В феврале женщина избила бывшего мужа фаллоимитатором.

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