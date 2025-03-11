В России захотели запретить рекламу астрологических прогнозов и гаданий

В Госдуму внесут законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг

В России захотели запретить рекламу астрологических прогнозов, гаданий и прочих эзотерических услуг. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщила депутат Нина Останина в своем Telegram.

«Эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое "лечение" и гадания, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества. Наша цель — защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда», — обозначила Останина.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, в России планируют запретить рекламу услуг алхимиков, астрологов, ведьм, духовных наставников, гуру, кристаллотерапевтов, магов, медиумов и нумерологов, а также нутрициологов, рунологов, специалистов по тантре, специалистов по фэншуй, тарологов, хилеров, хиромантов и эзотерических коучей.

Согласно проекту закона, предполагается, что у Роскомнадзора появятся полномочия блокировать интернет-ресурсы с указанной информацией.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов после гадания на таро высказался о запрете услуги на законодательном уровне. Парламентарий рассказал, что лично приходил на эфир с участием таролога, которая заявила, что якобы может предсказать будущее на три месяца вперед. «По тому, что и как она говорила, было видно, что все это полная ерунда», — заключил парламентарий.