В российском городе пожаловались на месяц утопающий в фекалиях дом

В Волжском подвал дома утонул в фекалиях, воду не откачивают больше месяца

В Волжском Волгоградской области жильцы одного из домов пожаловались, что тот больше месяца утопает в фекалиях. Внимание на ситуацию в российском городе обратил портал «Блокнот Волжский».

Речь идет о доме 37, расположенном на улице имени генерала Карбышева. По словам одного из жильцов, подвал здания затопило сточными водами еще в феврале, однако управляющая компания «Лада Дом» бездействует и лишь обещает устранить аварию. «Просто говорят: «Да, будет, да, будет». Заявки отправляем, звоним, но никто не приезжает, никто ничего не делает и никак не реагирует. Вонь стоит жуткая, невозможная», — посетовал мужчина, снявший залитый подвал на видео. Он опасается, что с наступлением тепла вода начнет выветриваться быстрее, и если не устранить проблему, смрадный запах будет распространяться еще сильнее.

Накануне жильцы одного из домов в Челябинске пожаловались, что у них на протяжении трех суток не было тепла и горячей воды.