Жители российского города пожаловались на три дня без тепла и горячей воды

Жители Челябинска пожаловались на трое суток без отопления и горячей воды

Жильцы одного из домов в Челябинске пожаловались, что у них на протяжении трех суток нет отопления и горячей воды. Внимание на ситуацию обратило издание «Челябинск Онлайн».

Без тепла жильцы десятиэтажного дома по адресу Комсомольский проспект, 62А остались днем в пятницу, 7 марта. В результате некоторые из них простудились, а семьи с детьми были вынуждены уехать из дома, поскольку термометры в квартирах показывали плюс 14-17 градусов, а проводка не справлялась с электрообогревателями. По словам жильцов, в пятницу в аварийных службах отсутствие тепла объясняли работами теплоснабжающей организации, а в субботу и воскресенье — ремонтными работами, сроки завершения которых несколько раз переносили.

«Все праздники в холоде и без горячей воды. Люди включают обогреватели, и выбивает автоматы, в итоге сидим без света. На улице зима. Все промерзло. Если разморозится система, нам вообще труба. Управляющая компания "Строитель-97" винит [теплоснабжающую организацию] "УСТЭК", последние винят управляющую компанию. А мы в это время мерзнем. Вот и поздравили наших девочек с праздником!» — посетовал один из жильцов дома. Челябинцы полагают, что перерасчет за услугу, которая не оказывалась в течение нескольких дней, им делать не станут.

Между тем в понедельник днем, вскоре после выхода материала «Челябинск Онлайн», пришел слесарь и за несколько минут вернул отопление в дом, сообщили жильцы. «Вот такую минутную работу нам не смогли провести в пятницу и оставили наш дом в холоде на целые выходные. Никакие аварии он не устранял, сказал, что система была завоздушена», — посетовали они.

Ранее в марте стало известно, что в Саратове 24 тысячи человек остались без тепла из-за аварии.