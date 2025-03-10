Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:53, 10 марта 2025Экономика

Жители российского города пожаловались на три дня без тепла и горячей воды

Жители Челябинска пожаловались на трое суток без отопления и горячей воды
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Жильцы одного из домов в Челябинске пожаловались, что у них на протяжении трех суток нет отопления и горячей воды. Внимание на ситуацию обратило издание «Челябинск Онлайн».

Без тепла жильцы десятиэтажного дома по адресу Комсомольский проспект, 62А остались днем в пятницу, 7 марта. В результате некоторые из них простудились, а семьи с детьми были вынуждены уехать из дома, поскольку термометры в квартирах показывали плюс 14-17 градусов, а проводка не справлялась с электрообогревателями. По словам жильцов, в пятницу в аварийных службах отсутствие тепла объясняли работами теплоснабжающей организации, а в субботу и воскресенье — ремонтными работами, сроки завершения которых несколько раз переносили.

«Все праздники в холоде и без горячей воды. Люди включают обогреватели, и выбивает автоматы, в итоге сидим без света. На улице зима. Все промерзло. Если разморозится система, нам вообще труба. Управляющая компания "Строитель-97" винит [теплоснабжающую организацию] "УСТЭК", последние винят управляющую компанию. А мы в это время мерзнем. Вот и поздравили наших девочек с праздником!» — посетовал один из жильцов дома. Челябинцы полагают, что перерасчет за услугу, которая не оказывалась в течение нескольких дней, им делать не станут.

Материалы по теме:
В российском городе жильцов дома лишили горячего водоснабжения на четыре месяца
В российском городе жильцов дома лишили горячего водоснабжения на четыре месяца
4 марта 2025
В российском регионе из-за прорыва водопровода образовалась огромная глыба льда
В российском регионе из-за прорыва водопровода образовалась огромная глыба льда
4 марта 2025

Между тем в понедельник днем, вскоре после выхода материала «Челябинск Онлайн», пришел слесарь и за несколько минут вернул отопление в дом, сообщили жильцы. «Вот такую минутную работу нам не смогли провести в пятницу и оставили наш дом в холоде на целые выходные. Никакие аварии он не устранял, сказал, что система была завоздушена», — посетовали они.

Ранее в марте стало известно, что в Саратове 24 тысячи человек остались без тепла из-за аварии.

    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ прокомментировал положение украинских войск в Курской области

    Туристка пошла смотреть на звезды в Индии и подверглась групповому изнасилованию

    Тело российского комбата с позывным Отмель нашли около Суджи. Он превратил здание женской колонии в крепость и держал там оборону

    Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с принцем

    Главком ВСУ подтвердил отступление украинских войск в Курской области

    В России понизили курсы зарубежных валют

    Водитель Tesla на Украине прокатил курящего военкома на капоте

    Нефтяной танкер США загорелся у берегов Великобритании

    В России появится новый автобренд

    Журова назвала способного повлиять на снятие санкций с российского спорта человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше