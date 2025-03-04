В российском регионе из-за прорыва водопровода образовалась огромная глыба льда

В Ростовской области из-за прорыва водопровода образовалась огромная глыба льда

В Ростовской области из-за прорыва водопровода образовалась глыба льда высотой с многоэтажный дом. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал «РОСТОВ ГЛАВНЫЙ — РОСТОВ НОВОСТИ — 161».

Авария произошла на хуторе Рогожкино Азовского района. На записи, сделанной местными жителями, можно увидеть, как из огромной льдины бьет струя воды. По информации канала, место ЧП превратилось в фотозону, и для того, чтобы сделать кадр на фоне новой «достопримечательности», собирается очередь.

Ранее в этот же день стало известно, что в Россоши жильцов многоквартирного дома оставили без горячей воды на четыре месяца. С ноября 2024 года она течет под таким слабым напором, что пользоваться ей невозможно. На протяжении нескольких месяцев собственники вынуждены греть воду и мыться в тазах.