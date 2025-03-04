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21:03, 4 марта 2025Экономика

В российском городе жильцов дома лишили горячего водоснабжения на четыре месяца

В Воронежской области жильцов дома оставили без горячей воды на четыре месяца
Виктория Клабукова

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В городе Россошь Воронежской области многоквартирный дом оставили без горячей воды на четыре месяца. Ситуацией заинтересовались в региональном отделении движения «Народный фронт».

Подачу ресурса ограничили еще в ноябре 2024-го в самом начале отопительного сезона, причем отключение произошло без предупреждения. Все эти месяцы горячая вода в квартирах течет под таким слабым напором, что пользоваться ей невозможно. Собственникам приходится по старинке греть воду и мыться в тазах.

Неоднократные жалобы от жильцов коммунальщики оставили без продвижения. В компании заявляют, что давление воды на вводе в здание соответствует норме. В управляющей компании выявить причину проблем с горячим водоснабжением также не могут. На помощь горожанам пришли общественники. Волонтеры движения обратились в прокуратуру.

Ранее на отсутствие горячей воды зимой пожаловались жильцы многоэтажного дома в Якутске. Коммунальные проблемы там наблюдаются уже четвертый год: подвалы постоянно затапливает канализацией.

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