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10:19, 26 февраля 2025Экономика

Жители дома в российском городе пожаловались на трещины и отсутствие горячей воды

Жители дома в Якутске пожаловались на трещины в стенах и отсутствие горячей воды
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Жители многоэтажного дома в Якутске пожаловались на трещины в стенах, затопленный подвал и отсутствие горячей воды зимой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Непростая ситуация сложилась в доме на улице Жорницкого, 7/33. По словам жильцов, проблемы там не могут устранить четвертый год. Под домом круглогодично скапливается вода из канализации, летом образуются огромные лужи, которые сложно обойти. Зимой они замерзают и становятся скользкими.

Из-за протечек в доме часто нет горячей воды. Жильцы рассказали, что сантехники не могут решить проблему, а управляющие компании (УК) каждый год отказываются от здания. Жители обращались в прокуратуру, администрацию и в Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (УГСЖН), сотрудники которых перенаправляют жалобы в другие инстанции и не могут помочь.

Одна из местных жительниц пожаловалась, что платит ипотеку за квартиру в этом доме, а также оплачивает счета за воду, «которой нет».

Ранее в Уфе жильцам дома с крышей, протекающей на протяжении восьми лет, вместо ее ремонта установили новый лифт. Известно, что собственники дома на улице Рыльского, 19, увеличили сумму ежемесячного взноса на капремонт, чтобы решить проблему с плесенью из-за влажности, однако вместо починки крыши им поменяли лифты.

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