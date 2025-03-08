В одном из российских городов десятки тысяч человек остались без отопления из-за аварии

В Саратове без отопления из-за аварии остались свыше 24 тысяч человек

В Саратове из-за коммунальной аварии без горячей воды и отопления остались несколько десятков тысяч человек. Об этом сообщила прокуратура Саратовской области в Telegram.

Уточняется, что авария произошла на тепломагистрали на проспекте 50 лет Октября.

«В связи с проводимыми аварийно-ремонтными работами у дома 116 по проспекту 50 лет Октября на тепломагистрали диаметром 720 миллиметров ограничено до конца суток 8 марта 2025 года отопление и горячее водоснабжение в 140 жилых домах, в которых проживают свыше 24 тысяч человек», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в России могут резко вырасти коммунальные платежи. Председатель Жилищного союза и член комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин предсказал рост тарифов до 30 процентов из-за инфляции и увеличения расходов на содержание и ремонт жилья.