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12:40, 8 марта 2025Россия

В одном из российских городов десятки тысяч человек остались без отопления из-за аварии

В Саратове без отопления из-за аварии остались свыше 24 тысяч человек
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В Саратове из-за коммунальной аварии без горячей воды и отопления остались несколько десятков тысяч человек. Об этом сообщила прокуратура Саратовской области в Telegram.

Уточняется, что авария произошла на тепломагистрали на проспекте 50 лет Октября.

«В связи с проводимыми аварийно-ремонтными работами у дома 116 по проспекту 50 лет Октября на тепломагистрали диаметром 720 миллиметров ограничено до конца суток 8 марта 2025 года отопление и горячее водоснабжение в 140 жилых домах, в которых проживают свыше 24 тысяч человек», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в России могут резко вырасти коммунальные платежи. Председатель Жилищного союза и член комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин предсказал рост тарифов до 30 процентов из-за инфляции и увеличения расходов на содержание и ремонт жилья.

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