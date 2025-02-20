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14:41, 20 февраля 2025Россия

В российском городе нашли две мумии в залитой кипятком квартире

Во Всеволжске нашли мумии двух человек в залитой кипятком квартире
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Роман Дорофеев / Коммерсантъ

В городе Всеволжск Ленинградской области нашли мумии двух человек в залитой кипятком квартире в доме на Московской улице. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным российского издания, тела двух горожан находились в жилище с прошлого года.

Как утверждает издание, днем в одной из квартир прорвало трубу отопления, однако достучаться до жильцов не получалось. Сотрудники управляющей компании вызвали наряд полиции, чтобы вскрыть дверь.

Внутри оперативники обнаружили мумифицированные останки 54-летнего мужчины и 72-летней женщины, которые лежали на кроватях в разных комнатах. Оба были зарегистрированы в квартире.

Ленинградские следователи начали устанавливать причины случившегося.

Ранее стало известно, что в подмосковном Воскресенске в квартире нашли мумию мужчины.

До этого в подвале дома в Санкт-Петербурге обнаружили мумию 50-летнего мужчины.

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