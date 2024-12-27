Под Москвой в квартире нашли мумию мужчины

РЕН ТВ: в подмосковном Воскресенске в квартире нашли мумию мужчины

В подмосковном городе Воскресенске в квартире нашли мумию 50-летнего мужчины. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По информации телеканала, каких-либо насильственных признаков на владельце жилища обнаружено не было.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили тетю россиянина и его соседа, однако точные обстоятельства случившегося пока установить не удалось.

До этого сообщалось, что в подвале дома в Санкт-Петербурге обнаружили мумию 50-летнего мужчины.

Прибывшие на место оперативники вынесли мумию из технического помещения. Отмечается, что мужчина лежал в подвале так долго, что успел высохнуть.

Еще раньше в Новой Москве на дне водоема обнаружили человеческие останки.