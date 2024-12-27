Под Москвой в квартире нашли мумию мужчины

В подмосковном городе Воскресенске в квартире нашли мумию 50-летнего мужчины. Об этом стало известно РЕН ТВ.
По информации телеканала, каких-либо насильственных признаков на владельце жилища обнаружено не было.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили тетю россиянина и его соседа, однако точные обстоятельства случившегося пока установить не удалось.
До этого сообщалось, что в подвале дома в Санкт-Петербурге обнаружили мумию 50-летнего мужчины.
Прибывшие на место оперативники вынесли мумию из технического помещения. Отмечается, что мужчина лежал в подвале так долго, что успел высохнуть.
Еще раньше в Новой Москве на дне водоема обнаружили человеческие останки.