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11:22, 31 октября 2024Силовые структуры

В подвале дома в российском городе обнаружили мумию мужчины

В подвале дома в Петербурге обнаружили мумию 50-летнего мужчины

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В подвале дома в Санкт-Петербурге обнаружили мумию 50-летнего мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Мумию нашли в подвале дома №60 на Тверской улице, расположенной в Колпино. О находке полицейским сообщил местный житель. Прибывшие на место оперативники вынесли мумию из технического помещения. Отмечается, что тело лежало в подвале так долго, что успело высохнуть. Мумию направили в морг для проведения экспертизы и установления причины гибели.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве на дне водоема нашли человеческие останки.

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      Анна Габай
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