В подвале дома в российском городе обнаружили мумию мужчины

В подвале дома в Петербурге обнаружили мумию 50-летнего мужчины

В подвале дома в Санкт-Петербурге обнаружили мумию 50-летнего мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Мумию нашли в подвале дома №60 на Тверской улице, расположенной в Колпино. О находке полицейским сообщил местный житель. Прибывшие на место оперативники вынесли мумию из технического помещения. Отмечается, что тело лежало в подвале так долго, что успело высохнуть. Мумию направили в морг для проведения экспертизы и установления причины гибели.

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