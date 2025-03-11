В Совфеде объяснили решение ВСУ провести массированную атаку на Россию 11 марта

Сенатор Джабаров: Атака дронов ВСУ на Россию произошла в день начала переговоров

Массированная атака дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию произошла в день начала переговоров Украины и США в Саудовской Аравии — во вторник, 11 марта. Как объяснил сенатор Владимир Джабаров, налет беспилотников в этот день стал лишним подтверждением того, что мир Киеву не нужен, пишет Life.ru.

«Они [ВСУ] сторонники продолжения боевых действий и хотят показать своим американским коллегам, что они очень сильны и готовы сражаться до конца. Никакого стремления к миру у украинцев нет», — заявил член Совета Федерации.

По мнению Джабарова, Украина попытается использовать переговорный процесс для затягивания времени, которое им необходимо для получения нового вооружения.

«[Для] подписания какого-то акта о перемирии, чтобы вновь накачать Украину оружием и продолжить агрессивную войну против нашей страны. Ответ будет, но как — я думаю, что это будет решаться Верховным главнокомандующим Российской Федерации», — заключил он.

Минувшей ночью Россия подверглась самой массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции. Речь идет о 337 украинских дронах. В этот же день в Джидде начались переговоры представителей Киева и Вашингтона.

В Кремле заявили, что своими действиями Киев может пытаться сорвать тенденцию к мирному урегулированию конфликта.