Херш: В течение года США заменят Зеленского на посту, и стрельба прекратится

В Белом доме осознают, что Владимир Зеленский не получит никакой роли после того, как конфликт на Украине будет урегулирован. О будущем нынешнего украинского лидера порассуждал на платформе Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники.

«Есть понимание, что любое урегулирование, которое возникнет, не будет включать последующей роли для Зеленского», — написал журналист. Он считает, что разведка США в течение продолжительного времени подозревает президента Украины в причастности к группе политических и военных лидеров республики, «выкачивающих» миллионы долларов помощи от западных союзников.

Херш со ссылкой на свой источник пишет, что вице-президенту США Джей Ди Вэнсу поручили донести до западных стран требование Вашингтона воздержаться от дальнейшей военной помощи Украине и выдачи денег на ее восстановление, если Зеленский останется у власти. «В конце концов, по словам инсайдера, Зеленский останется на некоторое время, но в течение года его заменят и стрельба прекратится», — отметил журналист.

Он добавил, что теперь целью США является в первую очередь достижение «краткосрочной и прагматичной» перспективы — прекращения огня.