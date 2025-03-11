В США предрекли прорыв укреплений ВСУ без американских разведданных

Экс-полковник США Кансиан: Укрепления ВСУ могут быть прорваны за два месяца

Из-за приостановки предоставления разведданных Вашингтоном укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть прорваны в ближайшие два месяца. Об этом заявил полковник Военно-морских сил (ВМС) США в отставке Марк Кансиан в беседе с The Washington Post.

«Без данных стратегической и тактической разведок украинские рубежи будут прорваны на многих направлениях в течение двух месяцев», — заявил эксперт.

По его словам, Киеву придется сократить масштабы проводимых операций «в течение ближайших двух недель» даже с учетом запасов оружия, которым располагают ВСУ.

Ранее американский сенатор Марк Келли по итогам визита в Киев сообщил, что приостановка военной помощи и передачи разведданных США сказалась на способностях ВСУ.