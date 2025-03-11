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07:14, 11 марта 2025Мир

Американский сенатор заявил о проблемах на Украине после остановки передачи данных

Сенатор Келли: Приостановка передачи данных Киеву создала проблемы для F-16
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Американский сенатор Марк Келли по итогам визита в Киев сообщил, что приостановка военной помощи от Соединенных Штатов и прекращение передачи разведданных сказались на способности ВСУ. Также возникли трудности с использованием истребителей F-16, сообщает портал Axios.

Так, Келли заявил журналистам, что всего за несколько дней приостановка обмена разведданными нанесла ущерб способности Украины защищать себя, а также «значительно затруднила украинские миссии F-16».

Ранее сообщалось, что Британия попытается восполнить пробел в предоставлении разведывательных данных Украине, созданный со стороны Вашингтона. С такой же инициативой выступили во Франции, отмечая, что Париж имеет необходимые для этого ресурсы.

При этом телеканал CBS сообщил, что Штаты продолжают передавать Украине некоторую разведывательную информацию. Уточнялось, что Вашингтон перестал предоставлять Киеву координаты для нанесения ударов американским оружием, в том числе из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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