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01:53, 10 марта 2025Мир

В США рассказали о передаче Украине некоторых разведданных

CBS: США продолжают передавать Украине некоторые разведданные
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Karl Callwood / Unsplash

США продолжают передавать Украине некоторую разведывательную информацию. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что Вашингтон перестал предоставлять Киеву координаты для нанесения ударов американским оружием, в том числе из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, но все еще делится с ним разведданными, которые помогут защищаться от российских атак.

Конгрессмен Брайан Фицпатрик уточнил, что особенности прекращения обмена разведывательной информацией станут известны законодателям на предстоящей неделе.

Ранее сообщалось, что Великобритания попытается восполнить пробел в предоставлении разведывательных данных Украине, созданный со стороны США. Об аналогичной мере также заявлял глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню, отмечая, что Париж имеет необходимые для этого ресурсы.

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