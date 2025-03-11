В США захотели наказывать трансгендеров за мошенничество с полом

В Техасе захотели наказывать трансгендеров за мошенничество с полом

Законодатели американского штата Техас рассматривают законопроект, налагающий уголовную ответственность на трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) за «мошенничество с гендерной идентичностью». Об этом сообщает Houston Chronicle.

Законодательная инициатива подана республиканцем, представителем штата Томом Оливерсоном. Согласно тексту законопроекта, трансгендеров планируется привлекать к ответственности за «заведомо ложное или вводящее в заблуждение устное или письменное заявление» о своем поле, определенном при рождении, при взаимодействии с правительством или работодателями.

Человек, признанный виновным, будет приговорен к двум годам тюрьмы и штрафу в размере 10 тысяч долларов. Houston Chronicle обратила внимание на то, что это одно из самых радикальных предложений по борьбе с трансгендерами, когда-либо выдвинутых в Соединенных Штатах.

Ранее Трамп подписал четыре указа о реформировании американской армии, в том числе указ, запрещающий трансгендерам проходить службу. По словам неназванного американского чиновника, в новом указе президента США отдельно закреплено несоответствие лиц, сменивших пол, необходимым для службы в армии критериям здоровья.