В ЦУМе начали продавать фигурки Бэтмена за 85 тысяч рублей

В ЦУМе начали продавать фигурки Бэтмена Swarovski за 85 тысяч рублей

В Центральном универсальном магазине (ЦУМе) начали продавать фигурки Бэтмена — персонажа из комиксов DC — за 85 тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте универмага.

Речь идет о статуэтке, сделанной из кристаллов Swarovski. При этом уточняется, что ее дизайн разработан в Австрии, а производство осуществляется в Сербии. Стоимость фигурки составляет 85,8 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что испанский бренд Zara Home предложил покупателям приобрести декоративные камни стоимостью 30 евро (почти 3000 рублей).