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18:15, 5 марта 2025Ценности

Zara начала продавать камни почти за три тысячи рублей

В ассортименте Zara Home появился камень с веревкой почти за три тысячи рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Zara

Испанский бренд Zara Home предложил покупателям декоративные камни за несколько тысяч рублей. Об этом блогеры рассказали в TikTok.

В ассортименте марки появился камень с веревкой стоимостью 30 евро (почти три тысячи рублей). Согласно описанию товара, камень на самом деле создан для подпирания дверей.

Пользователей развеселил новый декор Zara, о чем они принялись публиковать множество постов в соцсетях. Некоторые клиенты предлагали использовать камень в качестве оружия, а другие шутили, что камень может заменить питомца.

В январе в ЦУМе начали продавать лопаты за 57 тысяч рублей.

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