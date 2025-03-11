В Великобритании испугались уступок Трампа в переговорах по Украине

Шаппс: Трамп может пойти на большие уступки в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп может пойти на очень большие уступки в переговорах по Украине. Об этом заявил бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью YouTube-каналу "War & Politics".

«Меня беспокоит то, что Трамп может пойти на слишком большие уступки от имени Украины и даже без участия Украины в этих переговорах», — подчеркнул он.

Чиновник отметил, что американский глава может уступить некоторые территории еще до того, как сядет за стол переговоров.

Ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что американская и украинская делегации в ходе переговоров в Саудовской Аравии обсудят территориальные вопросы, соглашение по редкоземельным металлам и передачу разведданных.