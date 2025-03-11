Власти Сирии объявили о завершении операции против алавитов

Минобороны Сирии сообщило о завершении операции против алавитов на западе страны

Подчиняющиеся новым властям Сирии силы безопасности завершили операцию против восставших алавитов на западе страны. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны переходного правительства Сирии Хасан Абдель Гани, передает ТАСС.

«Мы смогли отразить атаки остатков павшего режима и его офицеров и лишить их фактора неожиданности. Нам удалось не допустить их к жизненно важным центрам и обеспечить безопасность большинства дорог общего пользования», — сообщил Гани.

Представитель ведомства добавил, что Минобороны переходного правительства «объявляет о завершении военной операции».

Ранее издание Al Jazeera сообщило, что сотни сирийцев и члены их семей укрылись на российской военной базе в Хмеймиме, боясь преследований со стороны новых властей.