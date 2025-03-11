Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:52, 11 марта 2025Мир

Власти Сирии объявили о завершении операции против алавитов

Минобороны Сирии сообщило о завершении операции против алавитов на западе страны

Фото: Karam Al-Masri / Reuters

Подчиняющиеся новым властям Сирии силы безопасности завершили операцию против восставших алавитов на западе страны. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны переходного правительства Сирии Хасан Абдель Гани, передает ТАСС.

«Мы смогли отразить атаки остатков павшего режима и его офицеров и лишить их фактора неожиданности. Нам удалось не допустить их к жизненно важным центрам и обеспечить безопасность большинства дорог общего пользования», — сообщил Гани.

Представитель ведомства добавил, что Минобороны переходного правительства «объявляет о завершении военной операции».

Ранее издание Al Jazeera сообщило, что сотни сирийцев и члены их семей укрылись на российской военной базе в Хмеймиме, боясь преследований со стороны новых властей.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали одну из самых массированных атак дронов ВСУ по России

    Захарова заявила о разрушении одной международной системы

    Англичане и французы объяснили украинцам тонкости переговоров с США

    Российский военный объяснил массированную атаку дронов ВСУ

    Уголовное дело в отношении расправившегося со скейтером россиянина направлено в суд

    Российский полицейский получил взятку от иностранца и попал под следствие

    Жительницы Подмосковья рассказали о десятке взрывов из-за БПЛА

    В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся после ночной атаки БПЛА

    Российские боевые FPV-системы объявили стандартом для всего мира

    Украинский ударный беспилотник нашли в подмосковном городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше