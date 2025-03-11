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11:31, 11 марта 2025Забота о себе

Врач дала простой совет против растяжек на коже

Дерматолог Абдрафикова: Для профилактики растяжек надо поддерживать здоровый вес
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Epov Dmitry / Shutterstock / Fotodom

Предотвращение растяжек, также известных как стрии, может быть сложной задачей, рассказала косметолог, дерматолог медицинского центра «СМ-Косметология» Алина Абдрафикова. Советы по профилактике этого косметического дефекта она дала «Ленте.ру».

Врач заявила, что растяжки чаще всего не являются признаком какого-либо заболевания. Они могут образовываться по разным причинам, включая быстрый набор или потерю веса и беременность. При этом, по ее словам, есть несколько способов снизить вероятность их появления.

Чтобы избежать растяжек на коже, Абдрафикова призвала поддерживать здоровый вес. «Быстрый набор лишних килограммов или, наоборот, резкое похудение могут привести к появлению растяжек. Постарайтесь контролировать свой вес с помощью сбалансированной диеты и регулярных упражнений, а также пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать кожу увлажненной и эластичной», — рекомендовала она.

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Еще один совет дерматолога — добавить в рацион продукты, богатые витаминами C и D, цинком и белком. Эти микро- и макронутриенты, необходимые для здоровья кожи, способствуют выработке коллагена, позволяющего коже оставаться эластичной.

Наконец, Абдрафикова посоветовала для профилактики растяжек заниматься домашним уходом за кожей.

⁠Используйте увлажняющие средства регулярно — это существенно снизит риск развития стрий. Если же они уже появились, начинайте лечить их как можно раньше. Выровнять рельеф кожи и, следовательно, сделать растяжки менее заметными, помогут уходовые процедуры и аппаратные методики

Алина Абдрафиковакосметолог, дерматолог

Ранее дерматолог, косметолог Екатерина Константиновская указала на связь стресса и проблем с кожей. По ее словам, длительное нервное перенапряжение на работе и дома заставляет организм активировать защитные механизмы, включая выработку гормонов адреналина и кортизола, которые, в свою очередь, сказываются на состоянии кожи.

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