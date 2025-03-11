Выявлены регионы с опасным уровнем загрязнения воздуха

IQAir: Уровень загрязнения воздуха соответствует норме только в 7 странах

Жители большинства стран мира дышат воздухом, качество которого далеко от безопасного. Согласно новому докладу IQAir, только семь стран соответствуют строгим нормам ВОЗ по содержанию мелких токсичных частиц PM2.5.

Исследование показало, что наиболее чистый воздух в 2024 году наблюдался в Австралии, Новой Зеландии, Исландии, Эстонии и ряде небольших островных государств. В этих странах среднегодовой уровень PM2.5 не превышал 5 микрограммов на кубический метр, что соответствует рекомендациям ВОЗ. Наиболее загрязненный воздух зафиксирован в Чаде, Бангладеш, Пакистане, Демократической Республике Конго и Индии. В этих регионах концентрация опасных частиц превышает безопасный уровень более чем в десять раз.

В свою очередь, в Европе существует четкое разделение: самые загрязненные города находятся в Восточной Европе и на Балканах. Например, Сараево второй год подряд возглавляет антирейтинг по уровню загрязнения воздуха на континенте.

Загрязнение воздуха признано второй по значимости причиной смертности после высокого артериального давления. По данным ООН, доступ к чистому воздуху является универсальным правом человека, однако миллиарды людей ежедневно дышат загрязненным, что увеличивает риск астмы, рака, инсультов и легочных заболеваний. Только в 2021 году это стало причиной 8,1 миллиона смертей.

Несмотря на тревожные показатели, доклад отмечает небольшие успехи в борьбе с загрязнением. Доля городов, соответствующих стандартам ВОЗ, выросла с 9 процентов в 2023 году до 17 процентов в 2024 году.

Почти все население Земли живет в условиях, где воздух не соответствует безопасным нормам. Именно поэтому авторы доклада призывают правительства активнее внедрять меры по улучшению качества воздуха — развивать возобновляемые источники энергии, финансировать общественный транспорт, ограничивать сжигание сельскохозяйственных отходов.