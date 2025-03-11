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16:01, 11 марта 2025Интернет и СМИ

Японскому сайту пришлось извиниться за связанную с Курильскими островами ошибку

Yahoo: Японский сайт для поиска работы не отображал входящие в состав РФ Курилы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Сайту по поиску работы японского города Хакодате пришлось извиниться за публикацию карты без Курильских островов, которые входят в состав России, однако Япония имеет территориальные притязания на них. Об этом говорится в сообщении портала Yahoo Japan.

Отмечается, что на сайте для поиска работы была размещена карта территории без Южно-Курильских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелага Хабомаи. Один из муниципальных депутатов города заметил это и указал на ошибку.

Городской департамент экономики, владеющий сайтом, принес извинения за публикацию. Сообщалось, что карта, на которой не отображались острова, была опубликована в 2016 году.

Ранее стало известно, что на украинском телевидении показали карту России с Крымом. Сообщалось, что в таком виде она появилась в эфире украинского телемарафона «Единые новости» во время сюжета об авариях на российских теплотрассах.

После поражения Японии во Второй мировой войне страна подписала акт о капитуляции и была ограничена в суверенитете решением стран-победительниц. Курильские острова были включены в состав СССР в 1946 году. Япония считает острова Серверными территориями страны.

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