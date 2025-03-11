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12:08, 11 марта 2025Мир

Захарова рассказала о визите генсека ОБСЕ на место атаки ВСУ в Подмосковье

Захарова: Генсеку ОБСЕ показали последствия атаки ВСУ в подмосковном Видном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Делегации организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во главе с генеральным секретарем Феридуном Синирлиоглу показали последствия террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подмосковном городе Видное. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Прибывшему в Москву с рабочим визитом генсеку ОБСЕ показали последствия террористической атаки беспилотников киевского режима на многоквартирный жилой дом в Видном», — написала дипломат.

Захарова подчеркнула, что члены делегации не смогут отрицать «увиденное собственными глазами».

В ночь на вторник, 11 марта, Россия подверглась самой массированной с начала СВО атаке беспилотников. Над десятью регионами сбили 337 беспилотников, свыше сотни дронов летели на Москву. В результате в Подмосковье один человек получил несовместимые с жизнью травмы.

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