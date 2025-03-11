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12:30, 11 марта 2025Интернет и СМИ

Захарова заявила о разрушении одной международной системы

Захарова заявила, что международная защита журналистов больше не функционирует
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что система защиты журналистов в мире больше не функционирует. Ее слова передает ТАСС.

По словам дипломата, одна из международных систем, создававшаяся десятилетиями, обрушилась. «Ее обрушили, она упала не сама по себе», — добавила она.

Захарова подчеркнула, что при этом в России существуют журналисты, которые доказывают, что их профессия жива. К ним она причислила Бориса Максудова, Дарью Дугину, Владлена Татарского и других сотрудников прессы, которых уже нет в живых.

Она заявила, что их память нужно чтить не проводя минуту молчания, а отстаивая позицию России.

Ранее Захарова пошутила, что корреспонденты американского телеканала CNN атаковали ее звонками до такой степени, что у нее нагрелся телефон. Представитель МИД отметила, что не может на них ответить, так как проводит брифинг ведомства.

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