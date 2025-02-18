Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:26, 18 февраля 2025Интернет и СМИ

Захарова пошутила об атаковавших ее звонками американских журналистах

Захарова заявила, что ее телефон разрывается от звонков журналистов канала CNN
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что журналисты американского канала CNN атаковали ее звонками. Слова дипломата передает корреспондент «Ленты.ру».

«У меня просто разрывается телефон от корреспондентов CNN. Может кто-нибудь им сказать, что у нас брифинг? Я понимаю, что они исключительные, но не до такой же степени», — заявила Захарова. Дипломат пошутила, что у нее уже «нагрелась трубка» от звонков.

Она также уточнила, что журналисты американского канала могут подключиться к ее брифингу.

Брифинг Захаровой совпал по времени с переговорами делегаций России и США, которые состоялись в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд. Россию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник российского президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В Госдуме выразили мнение, что переговоры приведут к конструктивному результату, но не за один день.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Переговоры России и США завершились

      Лавров и Рубио договорились побороть раздражители в отношениях России и США

      В России объяснили смысл возможных переговоров Путина и Зеленского

      Россиянин превратил квартиру в свалку и задолжал десятки тысяч рублей за ЖКХ

      Белорусский футболист описал отпуск в США фразой «было больновато»

      В России стали искать способ быстрее снизить ключевую ставку

      Москвичам назвали дату прихода метеорологической весны

      Зеленский прокомментировал переговоры России и США

      В Севастополе уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны

      Пару туристов бросили в тюрьму в Иране из-за сделанной в поездке фотографии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше