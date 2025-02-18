Захарова пошутила об атаковавших ее звонками американских журналистах

Захарова заявила, что ее телефон разрывается от звонков журналистов канала CNN

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что журналисты американского канала CNN атаковали ее звонками. Слова дипломата передает корреспондент «Ленты.ру».

«У меня просто разрывается телефон от корреспондентов CNN. Может кто-нибудь им сказать, что у нас брифинг? Я понимаю, что они исключительные, но не до такой же степени», — заявила Захарова. Дипломат пошутила, что у нее уже «нагрелась трубка» от звонков.

Она также уточнила, что журналисты американского канала могут подключиться к ее брифингу.

Брифинг Захаровой совпал по времени с переговорами делегаций России и США, которые состоялись в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд. Россию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник российского президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В Госдуме выразили мнение, что переговоры приведут к конструктивному результату, но не за один день.