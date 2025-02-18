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13:43, 18 февраля 2025Россия

В Госдуме оценили возможные результаты переговоров России и США

Депутат ГД Слуцкий: Переговоры в Эр-Рияде приведут к конструктивному результату
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Переговоры России и США в Эр-Рияде приведут к конструктивному результату, но не за один день. Возможный исход встречи оценил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

«Переговоры, которые начались в Саудовской Аравии, нет сомнений, что приведут к конструктивному результату. Конечно, какие-то шероховатости будут, все за сегодняшний день не решится», — обозначил российский депутат.

Во вторник, 18 января, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд начались переговоры делегаций России и США. Россию представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник российского президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее Дмитриев заявил, что российская сторона в ходе переговоров в Эр-Рияде надеется донести свою позицию до президента США Дональда Трампа. В Кремле, в свою очередь, оценили начавшийся процесс, отметив, что об итогах пока говорить рано.

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