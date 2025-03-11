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18:54, 11 марта 2025Россия

Заходившие по трубе в тыл ВСУ российские военные раскрыли способ борьбы с нехваткой воды

RT: При заходе в тыл ВСУ российским военным приходилось пить воду из лужи
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Добровольческий корпус / РИА Новости

Заходившие по трубе в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже Курской области российские военные раскрыли способ борьбы с нехваткой воды в течение недели. В частности, им приходилось пить воду из лужи, пишет RT.

Как отмечает издание, в трубе группа Аида спецназа «Ахмат» провела около шести с половиной суток. Военные рассказали, что пока запас воды был, они старались не расходовать его быстро и пить по одному глотку.

Когда вода закончилась, военным приходилось смачивать губы конденсатом из трубы, а выбравшись наружу, они пили воду из лужи или растаявший снег. Сами они в беседе с корреспондентом издания признались, что воды вкуснее им не доводилось пробовать.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в ходе операции штурмовики ползли по трубе 14 километров, им не хватало воздуха и воды. Чтобы бороться с нехваткой кислорода в газовых трубах, военным приходилось соблюдать дистанцию между друг другом.

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