RT: При заходе в тыл ВСУ российским военным приходилось пить воду из лужи

Заходившие по трубе в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже Курской области российские военные раскрыли способ борьбы с нехваткой воды в течение недели. В частности, им приходилось пить воду из лужи, пишет RT.

Как отмечает издание, в трубе группа Аида спецназа «Ахмат» провела около шести с половиной суток. Военные рассказали, что пока запас воды был, они старались не расходовать его быстро и пить по одному глотку.

Когда вода закончилась, военным приходилось смачивать губы конденсатом из трубы, а выбравшись наружу, они пили воду из лужи или растаявший снег. Сами они в беседе с корреспондентом издания признались, что воды вкуснее им не доводилось пробовать.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в ходе операции штурмовики ползли по трубе 14 километров, им не хватало воздуха и воды. Чтобы бороться с нехваткой кислорода в газовых трубах, военным приходилось соблюдать дистанцию между друг другом.