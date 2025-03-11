Зеленский оценил готовность Украины к перемирию

Зеленский: Украина готова к миру, готовность прекратить войну зависит от России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к миру, свою готовность прекратить войну или продолжать войну должны показать в России. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что во время встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии было предложение американской стороны сделать первый шаг «сразу дальше» и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня.

По его словам, это будет касаться «не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц оценил ход переговоров с Украиной в городе Джидда в Саудовской Аравии. Госсекретарь США Марко Рубио и Уолтц прошли по вестибюлю отеля Ritz-Carlton в Джидде, где проходит встреча между американской и украинской делегациями. На вопрос о том, как прошла встреча, Уолтц ответил, что они «приближаются к цели».