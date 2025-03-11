Жену телеведущего арестовали за подготовку расправы над ним

Жену звезды Ghost Adventures Гудвина арестовали за подготовку расправы над мужем

Супругу ведущего известного американского реалити-шоу Ghost Adventures Аарона Гудвина арестовали за подготовку расправы над супругом. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что Викторию арестовали 6 марта. Согласно данным полицейского отчета, жена Гудвина планировала заплатить заключенному более 11,5 тысячи долларов за расправу над мужем. Сообщалось, что в октябре 2024 года она сообщила киллеру место нахождения супруга, работавшего на съемках в Калифорнии, и внесла предоплату в 2,5 тысячи долларов. «Я плохая? Я решила прикончить его, а не разводиться с ним», — гласило одно из сообщений, которое Виктория отправила предполагаемому исполнителю преступления.

О том, что против ведущего телешоу готовится заговор, полиция узнала, изъяв у заключенного телефон и обнаружив переписку с Викторией. Жена телезвезды отрицала, что хотела расправиться с мужем. Она также заявила, что не помнит, как отправляла киллеру сообщения с подробностями предстоящего преступления.

Ранее стало известно, что звезду реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Потомака» Карен Хьюгер приговорили к году тюрьмы. Хьюгер обвинили в вождении в нетрезвом виде.