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13:56, 12 марта 2025Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в зоне СВО

Минобороны России сообщило о взятии под контроль села Новомарково в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Новомарково Донецкой народно респкблики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения Южной группировки войск. Кроме того, бойцы поразили формирования семи бригад Вооруженных сил Украины, а также бригад теробороны и нацгвардии в районе населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики (ЛНР), Северск, Николаевка, Рениковка, Часов Яр, Дружба, Константиновка, Крымское, Предтечино и Розовка ДНР.

По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки свыше 250 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, уничтожены два склада боеприпасов.

ЖЗЛ
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