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12:25, 12 марта 2025Россия

Минобороны отчиталось об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области

Минобороны: Освобождены пять населенных пунктов в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Армия России освободила пять населенных пунктов в Курской области. Итоги продолжающегося наступления в приграничном регионе подвело Минобороны в Telegram.

Речь идет о населенных пунктах Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный, уточнили в военном ведомстве.

Суточные потери противника в Курской области превысили 260 человек, отметили в министерстве.

11 и 12 марта российские военные блогеры заявили об освобождении Суджи — курского райцентра и самого крупного населенного пункта, находившегося под контролем украинских войск. Минобороны пока не подтвердило возвращении Суджи под российский контроль.

ЖЗЛ
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