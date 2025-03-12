Минобороны отчиталось об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области

Минобороны: Освобождены пять населенных пунктов в Курской области

Армия России освободила пять населенных пунктов в Курской области. Итоги продолжающегося наступления в приграничном регионе подвело Минобороны в Telegram.

Речь идет о населенных пунктах Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный, уточнили в военном ведомстве.

Суточные потери противника в Курской области превысили 260 человек, отметили в министерстве.

11 и 12 марта российские военные блогеры заявили об освобождении Суджи — курского райцентра и самого крупного населенного пункта, находившегося под контролем украинских войск. Минобороны пока не подтвердило возвращении Суджи под российский контроль.